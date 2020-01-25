Австралійські військові приходять годувати коал, які вижили у лісових пожежах

Військові з підрозділів служби надзвичайних ситуацій Австралії використовують вільний від служби час, аби навідуватися до парку дикої природи на півдні країни та погодувати коал.

Про це у Facebook повідомляє 9 бригада ЗС Австралії.

"Військовослужбовці 16 полку служби надзвичайних ситуацій використовують свій вільний час, щоб надати допомогу парку дикої природи Кліленду, підтримуючи наших пухнастих друзів під час годування та будуючи у парку споруди для тварин", - йдеться у дописі.

Як повідомляв Укрінформ, в Австралії з вересня 2019 року до середини січня 2020-го тривали масштабні лісові пожежі. У результаті стихійного лиха загинули щонайменше 24 людини, зруйновано близько 1500 будинків та вигоріло 5,2 млн гектарів землі. Внаслідок лісових пожеж в Австралії вже загинуло понад мільярд тварин. 16 січня в Австралії нарешті почалися сильні дощі, які допомагають гасити пожежі.