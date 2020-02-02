Епідемія коронавірусу: ВООЗ зафіксувала першу смерть за межами Китаю

На Філіппінах від коронавірусу 2019-nCoV помер громадянин Китаю, який приїхав з Уханя.

Про це інформує DW.

«Всесвітня організація охорони здоров'я повідомила в неділю, 2 лютого, про смерть першого зараженого коронавірусом 2019-nCoV пацієнта за межами Китаю. Жертвою інфекції став 44-річний китаєць з міста Ухань, епіцентра поширення нового коронавірусу. Він помер на Філіппінах», - ідеться в повідомленні.

Представник ВООЗ на Філіппінах Рабіндра Абеясінге підкреслила: про місцевий спалах інфекції не йдеться.

Зазначається, що, судячи з усього, пацієнт заразився вірусом ще до прибуття на Філіппіни.

Жінка, яка приїхала з ним і в якої теж були виявлені ознаки зараження, перебуває в лікарні й одужує, відзначив міністр охорони здоров'я Філіппін Франсиско Дуке.

Читайте також: Коронавірус у Китаї забрав уже понад 300 життів

Як повідомлялося, станом на 1 лютого, в Україні не зафіксовано жодного лабораторно підтвердженого випадку нової коронавірусної інфекції. Відповідні служби, включаючи МОЗ, МЗС, Держприкордонслужби, МВС, Міноборони, Мінінфраструктури, готові до виникнення надзвичайної ситуації.