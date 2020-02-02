Американці розширюють дві військові бази в Сирії - ЗМІ
Про це повідомляє Анадолу з посиланням на місцеві джерела.
«Найбільша військова база США розташована в районі нафтового родовища «Омар», а друга завбільшки база «Таль Байдар» - на північному заході провінції Хасеке. До району нафтового родовища «Омар» перекинута робоча техніка, а в рамках зусиль для розширення території бази «Таль Байдар» американські сили придбали територію неподалік бази», - йдеться в повідомленні.
Наголошується, що роботи з розширення територій баз проводяться за підтримки курдських сил, що діють у регіоні.
Анадолу нагадує, що минулого місяця військовослужбовці США, дислоковані в районах, підконтрольних курдам, чотири рази припинили спробу російських військових пройти до нафтового родовища «Джул Аги» на північному сході провінції Хасеке (Ель-Хасака).
За даними агентства, нині американські війська, дислоковані на 11 військових базах і пунктах у сирійських провінціях Ель-Хасака, Ракка і Дейр-ез-Зор.
Фото: AA