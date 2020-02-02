Американці розширюють дві військові бази в Сирії - ЗМІ

Військові США, дислоковані в Сирії, посилюють присутність в районі нафтових родовищ.

Про це повідомляє Анадолу з посиланням на місцеві джерела.

«Найбільша військова база США розташована в районі нафтового родовища «Омар», а друга завбільшки база «Таль Байдар» - на північному заході провінції Хасеке. До району нафтового родовища «Омар» перекинута робоча техніка, а в рамках зусиль для розширення території бази «Таль Байдар» американські сили придбали територію неподалік бази», - йдеться в повідомленні.

Наголошується, що роботи з розширення територій баз проводяться за підтримки курдських сил, що діють у регіоні.

Читайте також: Ердоган звинувачує Росію в ігноруванні домовленостей щодо Сирії

Анадолу нагадує, що минулого місяця військовослужбовці США, дислоковані в районах, підконтрольних курдам, чотири рази припинили спробу російських військових пройти до нафтового родовища «Джул Аги» на північному сході провінції Хасеке (Ель-Хасака).

За даними агентства, нині американські війська, дислоковані на 11 військових базах і пунктах у сирійських провінціях Ель-Хасака, Ракка і Дейр-ез-Зор.

Фото: AA