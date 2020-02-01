Літак з евакуйованими з Уханя громадянами чотирьох країн приземлився у Німеччині
Про це повідомляє ВПС у своєму Twitter.
"Сіли!", - йдеться у пості з відповідним відео.
February 1, 2020
Пасажирів доправили до шпиталю на двотижневий карантин. Водночас лікарі заявляють, що в разі виявлення вірусу в когось з понад сотні осіб, карантин може затягнутися "на кілька тижнів".
Літак прибув о 16:37, із запізненням через те, що дозаправку та зміну екіпажу довелося робити не в Москві, як попередньо планувалося, а в Гельсінкі.
"У нас був дозвіл на переліт, і дозвіл на посадку також обіцяли. Але ситуація розвивалася по-іншому", - заявила міністр оборони Аннегрет Крамп-Карренбауер.
Вона сказала, що Москва пояснила несподівану відмову "недостатньою пропускною спроможністю аеропорту". Керівництво Міноборони ФРН не задоволено таким поясненням причин відмови та хоче обговорити цю ситуацію з МЗС наступного тижня.
Тим часом міністр закордонних справ ФРН Гайко Маас потелефонував своєму китайському колезі Ван Йі. Він, як повідомили з МЗС, подякував китайській стороні за кооперацію в питанні евакуації німецьких громадян з Уханя та запропонував підтримку Німеччини в боротьбі з пандемією.
Як повідомляв Укрінформ, сьогодні Росія відмовила у посадці для дозаправки німецькому рятувальному літаку, який віз 144 громадян чотирьох країн, евакуйованих з китайського Уханя. Маршрут, який попередньо було погоджено, і який запропонувала сама Москва, довелося терміново змінювати.
Як повідомлялося, Airbus А310 забрав з китайського Уханя 144 людей. У тому числі, 108 німців, 34 китайців, громадянку Болгарії та американця.
Станом на ранок 1 лютого в світі лабораторно підтверджено 11 374 випадки зараження "китайським" коронавірусом. Зафіксовано 259 випадків смерті.
Коронавірус 2019-nCoV зафіксовано у 24 країнах - Таїланді, Японії, Сінгапурі, Тайвані, Австралії, Малайзії, США, Франції, Німеччині, Південній Кореї, ОАЕ, Канаді, Італії, Росії, Великій Британії, Іспанії, Швеції, В'єтнамі, Камбоджі, Фінляндії, Індії, Непалі, Філіппінах і Шрі-Ланці.