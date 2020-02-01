В Іспанії підтвердили перший випадок коронавірусу

В Іспанії підтвердили перший випадок захворювання на пневмонію, причиною якої став новий коронавірус, від якого загинули вже 259 осіб.

Про це повідомляє Daily Mail.

«Іспанія підтвердила перший випадок коронавірусу», - йдеться в повідомленні.

Іспанська влада підтвердила, що німецький турист захворів під час відпочинку на Канарських островах. Чоловіка помістили в карантин після того, як з'ясувалося, що перед вильотом до Іспанії він вступив у контакт з іншим пацієнтом, в якого раніше підтвердили коронавірус.

Як повідомляв Укрінформ, у Китаї з грудня 2019 року реєструються випадки захворювання на пневмонію, викликану новим коронавірусом (2019-nCoV).

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Станом на ранок 1 лютого в світі лабораторно підтверджено 11 374 випадки зараження «китайським» коронавірусом. Зафіксовано 259 випадків смерті.

Коронавірус 2019-nCoV зафіксований у 24 країнах - Таїланді, Японії, Сінгапурі, Тайвані, Австралії, Малайзії, США, Франції, Німеччині, Південній Кореї, ОАЕ, Канаді, Італії, Росії, Великій Британії, Іспанії, Швеції, В'єтнамі, Камбоджі, Фінляндії, Індії, Непалі, Філіппінах і Шрі-Ланці.

Фото: Xinhua