З Гондурасу до Штатів вирушив ще один караван мігрантів
Укрінформ
Другий з початку року караван мігрантів вирушив із Гондураса у напрямку США.
Про це пише Xinhua.
“Більше сотні людей долучилося до нового каравану мігрантів, що в п’ятницю вирушив із Гондурасу з метою досягнення США, попри жорсткий міграційний контроль, запроваджений у країнах на маршруті”, - йдеться у матеріалі.
Зазначається, що люди почали збиратися поблизу автобусного термінала у місті Сан Педро Сула на півночі Гондурасу ще в четвер, реагуючи на оголошення у соціальних мережах та месенджерах.
“Перший караван цього року й тринадцятий з жовтня 2018-го вирушив з Гондурасу усередині січня через прикордонні міста Флоридо та Аква Калієнте”, - нагадує Xinhua.
Нагадаємо: минулого тижня понад 1500 гондурасців були затримані та депортовані після спроби потрапити до Мексики.