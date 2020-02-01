З Гондурасу до Штатів вирушив ще один караван мігрантів

Другий з початку року караван мігрантів вирушив із Гондураса у напрямку США.

Про це пише Xinhua.

“Більше сотні людей долучилося до нового каравану мігрантів, що в п’ятницю вирушив із Гондурасу з метою досягнення США, попри жорсткий міграційний контроль, запроваджений у країнах на маршруті”, - йдеться у матеріалі.

Зазначається, що люди почали збиратися поблизу автобусного термінала у місті Сан Педро Сула на півночі Гондурасу ще в четвер, реагуючи на оголошення у соціальних мережах та месенджерах.

“Перший караван цього року й тринадцятий з жовтня 2018-го вирушив з Гондурасу усередині січня через прикордонні міста Флоридо та Аква Калієнте”, - нагадує Xinhua.

Нагадаємо: минулого тижня понад 1500 гондурасців були затримані та депортовані після спроби потрапити до Мексики.