На кордоні між США і Мексикою обвалилась частина "стіни Трампа"

На мексикансько-американському кордоні через сильний вітер стався обвал секції прикордонної стіни.

Про це повідомляє Sky News.

"Секція прикордонної стіни Дональда Трампа між США та Мексикою нахилилася внаслідок сильного вітру", - йдеться у повідомленні. У містечку Мехікалі, мексиканського штату Баха-Каліфорнія частина конструкції перехилилася на мексиканський бік кордону. ЇЇ падіння зупинили дерева.

Видання зауважує, що секцію стіни, що не витримала вітру, встановили лише нещодавно.

Як повідомлялося, спорудження стіни було однією з головних обіцянок кампанії Дональда Трампа, спрямованої на запобігання потоку нелегальних мігрантів, що перетинають кордон з Мексики до США.

Фото: news.sky