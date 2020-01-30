На кордоні між США і Мексикою обвалилась частина "стіни Трампа"
Укрінформ
На мексикансько-американському кордоні через сильний вітер стався обвал секції прикордонної стіни.
Про це повідомляє Sky News.
"Секція прикордонної стіни Дональда Трампа між США та Мексикою нахилилася внаслідок сильного вітру", - йдеться у повідомленні. У містечку Мехікалі, мексиканського штату Баха-Каліфорнія частина конструкції перехилилася на мексиканський бік кордону. ЇЇ падіння зупинили дерева.
Видання зауважує, що секцію стіни, що не витримала вітру, встановили лише нещодавно.
Як повідомлялося, спорудження стіни було однією з головних обіцянок кампанії Дональда Трампа, спрямованої на запобігання потоку нелегальних мігрантів, що перетинають кордон з Мексики до США.
Фото: news.sky