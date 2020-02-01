Греція ратифікувала велику військову угоду зі Штатами
Про це повідомляє Ekathimerini.
"Грецькі депутати цього четверга ратифікували договір із США про значне розширення військової кооперації. "За" проголосували 175 парламентарів, а "проти" – 33", - йдеться в повідомленні.
Це угода була підписана в жовтні минулого року під час візиту держсекретаря США Майка Помпео до Афін.
Вона передбачає посилення американсько-грецької та натівської діяльності на грецьких військових базах і об'єктах у Ларисі, Стефановікіо та Олександруполісі в центральній та північній Греції, а також інфраструктурні та інші вдосконалення військово-морської бази США Суда-Бей на острові Крит.
ВВС США вже експлуатують безпілотники MQ-9 Reaper, розміщені на авіабазі в Ларисі.
Греція має тривалий спір із союзником по НАТО Туреччиною щодо морських кордонів і прав на буріння нафти та газу в Східному Середземномор'ї, а також щодо спустошеної війною Лівії.
Виходячи із тривалої фінансової кризи, Греція планує значну модернізацію своїх збройних сил, здебільшого працюючи з американськими та французькими оборонними фірмами.
Як відомо, Комуністична партія Греції організувала акції протесту в столиці та містах країни, щоб виступити проти цієї угоди, аргументуючи це тим, що Грецію «затягнуть у небезпечні іноземні авантюри». Протести завершилися мирно.