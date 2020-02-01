Греція ратифікувала велику військову угоду зі Штатами

Грецький парламент у четвер ратифікував угоду про суттєве розширення військового співробітництва із США.

Про це повідомляє Ekathimerini.

"Грецькі депутати цього четверга ратифікували договір із США про значне розширення військової кооперації. "За" проголосували 175 парламентарів, а "проти" – 33", - йдеться в повідомленні.

Це угода була підписана в жовтні минулого року під час візиту держсекретаря США Майка Помпео до Афін.

Вона передбачає посилення американсько-грецької та натівської діяльності на грецьких військових базах і об'єктах у Ларисі, Стефановікіо та Олександруполісі в центральній та північній Греції, а також інфраструктурні та інші вдосконалення військово-морської бази США Суда-Бей на острові Крит.

ВВС США вже експлуатують безпілотники MQ-9 Reaper, розміщені на авіабазі в Ларисі.

Греція має тривалий спір із союзником по НАТО Туреччиною щодо морських кордонів і прав на буріння нафти та газу в Східному Середземномор'ї, а також щодо спустошеної війною Лівії.

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Виходячи із тривалої фінансової кризи, Греція планує значну модернізацію своїх збройних сил, здебільшого працюючи з американськими та французькими оборонними фірмами.

Як відомо, Комуністична партія Греції організувала акції протесту в столиці та містах країни, щоб виступити проти цієї угоди, аргументуючи це тим, що Грецію «затягнуть у небезпечні іноземні авантюри». Протести завершилися мирно.