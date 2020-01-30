Греція встановить плавучий бар’єр, аби завадити напливу мігрантів

Уряд Греції планує встановити плавучий бар'єр, аби завадити мігрантам припливати до грецьких островів.

Про це повідомляє AP.

"Уряд Греції хоче встановити плавучий бар'єр, щоб завадити мігрантам потрапляти на грецькі острови від узбережжя Туреччини", - йдеться у повідомленні.

Зростання чисельності мігрантів та біженців, що припливають на острів Лесбос та інші східні грецькі острови, призвело до значного перенаселення тамтешніх таборів біженців. У цьому зв'язку міністерство оборони Греції запропонувало приватним компаніям протягом трьох місяців взяти участь у проєкті спорудження плавучої огорожі завдовжки 2,7 кілометра. Вона підніматиметься на 50 сантиметрів над водою, на ній планується встановити миготливі ліхтарі.

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В описі проєкту зазначається, що плавуча огорожа має невійськове призначення.

За оцінками чиновників, проєкт коштуватиме 500 тисяч євро.