Урядові сайти у Греції вдруге за тиждень зазнали хакерської атаки
Про це повідомляє Ekathimerini з посиланням на речника уряду Греції Стеліоса Пецаса.
“Грецький уряд повідомив у п'ятницю, що офіційні державні сайти прем'єра, Національної поліції, пожежної служби та кількох важливих міністерств тимчасово не працювали через кібератаку. Нині робота сайтів вже відновлена”, - йдеться у повідомленні.
За словами Пецаса, йдеться про ddos-атаку.
Він додав, що у відповідь були зроблені “контрзаходи”, проте не надав більше подробиць.
Як повідомляє Ekathimerini, під атаку потрапили також сайти Міністерства з громадської безпеки, МВС та МЗС.
Зазначається, що ця кібератака на грецькі урядові сайти стала вже другою за останній тиждень. За першу кібератаку нібито взяли відповідальність хакери з Туреччини, проте в Афінах ще не прокоментували, чи вважають вони ці твердження правдивими.
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