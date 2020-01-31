В Німеччині виявили коронавірус у дитини

У Німеччині, в Баварії, підтверджено перший випадок інфікування новим коронавірусом дитини.

Він є продовженням так званого баварського ланцюжка заражень, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«У Баварії підтверджено зараження дитини новим коронавірусом. Це дитина зараженого чоловіка з району Траунштайн», - заявили в п’ятницю в Міністерстві охорони здоров’я Баварії в Мюнхені.

Про вік дитини не повідомляється.

Це перший випадок, коли член сім’ї зараженої людини захворів у Німеччині.

Таким чином, зараз у Німеччині підтверджено 6 випадків захворювання, і всі вони походять від одного джерела - п'ятьох працівників компанії Webasto, де минулого тижня побувала колега з Китаю. Сама вона захворіла по дорозі назад у Китай, 23 січня, про що відразу було повідомлено німецьких партнерів. У Трайнштайні (округ Штарнберг) перший випадок інфікування коронавірусом був підтверджений минулого понеділка.

Органи охорони здоров'я землі Баварія продовжують стежити за станом здоров’я тих, хто мав контакт з хворими. Група ризику перевищує 110 осіб.

Окрім того, в п’ятницю чеський телеканал NOVA повідомив про те, що один cпівробітник чеського представництва Webasto в місті Ліберец контактував з німецьким колегою, який був заражений коронавірусом. Наразі ця людина перебуває на карантині. Проводиться аналіз, з ким він спілкувався після цього.