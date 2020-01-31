Сінгапур заборонив в'їзд громадянам Китаю через коронавірус

Влада Сінгапуру заборонила в'їзд до країни всім громадянам Китаю через спалах смертельного коронавірусу в китайському місті Ухань.

Про це повідомляє The Straits Times із посиланням на міністра з національного розвитку Лоуренса Вонга.

“Усім подорожувальникам, які прибувають з материкової частини Китаю, які там перебували впродовж останніх 14 днів, а також усім власникам паспорта Китаю буде заборонено в'їзд або транзит у Сінгапурі у той час, як країна посилює заходи для боротьби з вірусом із Ухані”, - йдеться у повідомленні.

Нові правила набувають чинності у суботу о 23.59 за місцевим часом.

За словами Вонга, через постійну зміну ситуації ймовірно можуть бути вжиті додаткові заходи.

Як повідомляв Укрінформ, у Китаї з грудня 2019 року реєструються випадки захворювання на пневмонію, спричинену новим коронавірусом (2019-nCoV). Попередньо встановлено, що джерелом інфекції можуть бути тварини.

Читайте також: У Сінгапурі кількість інфікованих коронавірусом зросла до 10

За останніми даними, кількість інфікованих коронавірусом у всьому світі сягнула 9820 осіб, з них 9692 - на території Китаю. Кількість загиблих у Китаї - 213 осіб, переважна більшість із яких (204 жертви) були з провінції Хубей, де і почався спалах хвороби.

Захворювання поширилося на 22 країни світу.

Коронавіруси - це велика сім'я респіраторних вірусів (40 видів), які можуть викликати захворювання: від звичайної застуди до важкого гострого респіраторного синдрому. Основними клінічними ознаками та симптомами є лихоманка та ускладнене дихання.

Фото: ARIFFIN JAMAR