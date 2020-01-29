У Сінгапурі кількість інфікованих коронавірусом зросла до 10

У Сінгапурі зросла чисельність заражених новим коронавірусом до десяти осіб.

Про це повідомляє Malay Mail.

"Ще три випадки захворювання на коронавірус з міста Ухань підтверджено у Сінгапурі, що збільшує загальну кількість зареєстрованих випадків до 10", - йдеться у повідомленні.

Троє нових хворих є громадянами Китаю, які приїхали з Уханя. Двоє з них - подружня пара з міста Ухань, яка прибула до Сінгапура 19 січня. Наразі хворі перебувають в ізоляторах у Національному центрі інфекційних захворювань.

Як повідомляв Укрінформ, у Китаї з грудня 2019 року реєструються випадки захворювання на пневмонію, спричинену новим коронавірусом (2019-nCoV). Попередньо визначено, що джерелом можуть бути тварини.

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За даними МОЗ України, станом на 29 січня 2020 року у світі зареєстровано 6057 лабораторно підтверджених випадків коронавірусної інфекції 2019-nCoV, 132 з них летальні. Окрім Китаю, захворювання зафіксовано у 15 країнах світу.

Коронавіруси – це велика родина респіраторних вірусів (40 видів), що можуть спричиняти захворювання: від звичайної застуди до тяжкого гострого респіраторного синдрому. Основними клінічними ознаками та симптомами коронавірусу є гарячка та утруднене дихання.

Фото: TODAY pic