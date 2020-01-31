НАТО затвердило політику щодо запобігання сексуальному насильству та експлуатації

Союзники по НАТО затвердили нову політику у сфері запобігання сексуальному насильству та експлуатації, яка проголошує нульову толерантність до таких ганебних проявів.

Про це повідомляється на сайті Північноатлантичного альянсу у четвер, 30 січня.

"Ця політика, яка розповсюджується на весь персонал, чітко свідчить про нульову толерантність НАТО у підході до цієї проблеми. Ця тверда політика визначає, яка поведінка є неприйнятною, як запобігти таким проявам, та як союзники мають співпрацювати, щоб забезпечити відповідальність (за таку поведінку)", - йдеться у повідомленні.

Читайте також: Порошенко закликає НАТО ухвалити політичне рішення про надання Україні ПДЧ

Як наголошується, згадана політика перш за все сфокусована на запобіганні, яке є ключем для захисту жінок і дівчат, а також всіх, кому може це загрожувати. З метою запобігання проявам сексуального насильства та експлуатації буде проводитися відповідна роз’яснювальна робота, тренінги та інші необхідні заходи, які посилять захист людей та їх довіру до структур та сил НАТО як на території країн-союзниць, так і в країнах, де відбуваються операції за участю НАТО.

В оприлюдненій інформації наводяться слова генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга, який заявив, що така політика «є ще одним практичним шляхом, яким ми демонструємо нашу відданість принципам та ключовим цінностям, включаючи повагу до прав людини».

Зазначається, що НАТО рішуче налаштовано посилити захист гендерної рівності та застосовувати принципи ініціативи «Жінки, мир та безпека» в усьому спектрі завдань та функцій Альянсу, які військових, так і цивільних.

Згідно з повідомленням, згадана політика була ухвалена міністрами закордонних справ країн НАТО у листопаді 2019 року та затверджена лідерами держав-союзниць під час зустрічі у Лондоні у грудні минулого року.

Фото: NATO