Стандарти НАТО в ОПК України: Мінекономіки залучає міжнародних експертів

Стандарти НАТО в ОПК України: Мінекономіки залучає міжнародних експертів

Укрінформ
Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства залучає міжнародних експертів до роботи над оглядом оборонно-промислового комплексу (ОПК) та розробки законопроектів із розбудови Національної системи стійкості.

Про це повідомляє пресслужба міністерства.

"У рамках проекту Річної національної програми під егідою Комісії Україна-НАТО на 2020 рік, з метою проведення огляду оборонно-промислового комплексу, а також у контексті здійснення законотворчої діяльності із розбудови Національної системи стійкості, Мінекономіки провело попередні консультації з канадським проєктом технічної допомоги SURGe. Наразі розглядається можливість залучення міжнародних фахівців до однієї із підгруп огляду ОПК, а саме із впровадження стандартів НАТО в діяльності підприємств ОПК", - йдеться в повідомленні.

У міністерстві зазначають, що експертні оцінки міжнародних колег допоможуть сформувати рекомендації підприємствам ОПК, що сприятиме реформуванню національної оборонної промисловості.

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Мінекономіки розраховує на підтримку міжнародних експертів та готується до продуктивної роботи у сфері розробки нормативно-правової бази за напрямом розбудови Національної системи стійкості. Так, за допомогою міжнародного досвіду планується провести аналіз відповідних законопроектів на предмет виявленням можливих нормативних прогалин.

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