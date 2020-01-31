Польський суд покарав поляків за бійку з українцями

Окружний суд в місті Ополє (захід Польщі) засудив на терміни ув’язнення від шести до дев’яти місяців п’ятьох поляків віком 18-30 років за бійку з українськими школярами старших класів.

Бійка трапилася 2 грудня 2018 року в населеному пункті Прушкув поблизу Ополє, де в школі-інтернаті навчаються учні з України, інформує Onet.pl.

За інформацією слідства, упродовж одного дня було двій бійки. Зранку цього дня троє поляків виманила в парк Андрія З., щоб його побити. Підґрунтям до агресивного ставлення до українця був факт, що українець зустрічався із сестрою одного з агресивних молодиків.

Бійку побачили інші українські учні, які побігли допомагати земляку, відтак поляки втекли. Згодом, ввечері, поблизу місцевого ресторану сталася бійка між дев’ятьма учнями інтернату і п’ятьма обвинуваченими: 20-річним Давідом К., 24-річним Матушем Х., 30-річним Маріушем М., 18-річним Якубом Г., 25-річним Давідом Г. Двоє з них раніше вже притягувалися до кримінальної відповідальності.

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Обидві групи представили слідстві різні версії подій. За словами українців, на них несподівано напала група поляків, а напад мав національне підґрунтя. Як зазначили поляки, їх спровокували агресивні іноземці, які свідомо хотіли призвести до бійки. Вони заперечували, що мали негативне ставлення до поляків.

В результаті суд постанов, що підсудні брали участь у звичайній бійці й за це засудив Давіда К. і Давіда Г. до дев’яти місяців ув’язнення, Матеуша Х. до 10-ти місяців з випробувальним терміном у два роки. Водночас, Якуб Г. і Маріуш М. були засуджені обоє на шість місяців позбавлення волі з випробувальним терміном у два роки.

Вирок ще не набув чинності.