Під час демонстрації в Лейпцигу протестувальники почубились з поліцією

Під час суботньої демонстрації в німецькому Лейпцигу радикально налаштовані протестувальники побились із поліцією та побили вітрини магазинів.

Про це повідомляє Sueddeutsche Zeitung.

"За даними поліції, близько 1300 людей протестували у суботу ввечері в Лейпцигу... Згодом на демонстрації сталася ескалація", - повідомляє газета.

Демонстранти били камінням вітрини магазинів, була знищена автобусна зупинка, камені летіли також в автомобілі поліції. Також в правоохоронців стріляли петардами. Порушники порядку ховали свої обличчя за масками.

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Учасники протестували проти заборони інтернет-платформи для спілкування "Linksunten.Indymedia", якою часто користуються радикально налаштовані ліві елементи. Позови проти її заборони будуть розглядатися Федеральним адміністративним судом у Лейпцигу наступної середи.

Як раніше повідомляло агентство, платформу вже забороняли двічі: в серпні 2017 і серпні 2019 років.