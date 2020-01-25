В Іраку поліція придушує антиурядовий протест сльозогінним газом та бойовими кулями

У столиці Іраку Багдаді триває протистояння між силовиками та протестувальниками, які вимагають впровадження реформ та зміни політичної системи країни.

Про це повідомляє Al Jazeera.

"Силовики просунулися ближче до площі Тахрір у Багдаді, де розташований головний табір протестувальників, розблокувавши кілька автошляхів, які раніше були перекриті демонстрантами, що вимагають реформ та капітальної зміни політичної системи країни", - йдеться у повідомленні.

Близько полудня в суботу силовики застосували сльозогінний газ та бойові кулі на площі Хілані, за декілька сотень метрів від площі Тахрір. За словами кількох свідків та місцевих медиків, силовики також підпалили низку наметів протестувальників.

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Офіційних повідомлень про жертви зіткнень наразі немає.

Як повідомляв Укрінформ, антиурядові протести в Іраку почалися 1 жовтня. Вони стали наймасштабнішими протягом останніх років. Люди вийшли на вулиці, протестуючи проти корупції, безробіття, проблем у галузях освіти, медицини, комунальних послуг. Унаслідок зіткнень із силовими структурами загинули вже понад 400 демонстрантів.

Голова уряду Іраку Адель Абдул Махді пішов у відставку.

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