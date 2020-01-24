Сотні демонстрантів у Багдаді вимагають вивести з Іраку війська США

Сотні демонстрантів зібралися в центрі Багдада на мітинг з вимогою вивести з країни американські війська.

Про це повідомляє АР.

«Сотні прибічників впливового радикального шиїтського священнослужителя (Моктада ас-Садра - ред.) зібралися в п'ятницю у центральному Багдаді на мітинг з вимогою, щоб американські війська покинули країну», - йдеться у повідомленні.

Місцеві протестувальники, а також люди з південних провінцій Іраку йшли пішки до пункту збору в районі Багдада Джадрія, розмахуючи іракськими прапорами.

Дороги і мости, які ведуть до Зеленої зони, де знаходяться офіси іракського уряду і кілька іноземних посольств, включаючи посольство США, були перекриті бетонними блоками. Іракські сили безпеки блокували доступ в зону.

Шиїтський священнослужитель Моктада ас-Садр, чия партія отримала найбільшу кількість місць на парламентських виборах у травні 2018 року, закликав до демонстрації «мільйон осіб» з вимогою вивести американські війська після удару американських безпілотників біля аеропорту Багдада, в результаті якого загинув генерал Сулеймані.

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У відповідь на суспільний протест проти авіаудару США, парламент Іраку цього місяця ухвалив необов'язкову резолюцію, яка закликає уряд вислати іноземні війська з країни. Курдські і більшість сунітських законодавців бойкотували голосування.