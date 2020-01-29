Комітет ПАРЄ пропонує підтвердити повноваження російської делегації – проєкт резолюції

Моніторинговий комітет Парламентської асамблеї Ради Європи рекомендує ратифікувати повноваження російської делегації.

Про це йдеться у проєкті резолюції, дебати відносно якої та голосування відбудуться у середу увечері на засіданні зимової сесії ПАРЄ, повідомляє власний кореспондент Укрінформу у Страсбурзі.

“Комітет пропонує Асамблеї ратифікувати повноваження Російської Федерації та продовжити оцінку прогресу і представити моніторингову доповідь пізніше цього року”, - зазначається у проєкті рішення профільного комітету.

Доповідачем проєкту резолюції є нідерландський сенатор Тіні Кокс. Саме він є автором раніше ухваленої резолюції, яка, на догоду РФ, фактично руйнує механізм накладання санкцій на країни-члени, що порушують свої статутні зобов'язання (це забезпечило у червні 2019 року безумовне повернення російської делегації до асамблеї).

Аргументуючи необхідність ратифікації повноважень делегації РФ, Кокс у проєкті резолюції вказує, що Росія упродовж шести місяців після повернення до ПАРЄ виконала низку рекомендацій.

Читайте також: Російського депутата Толстого обрали віцепрезидентом ПАРЄ з другої спроби

Зокрема, згадується у документі, російська сторона повернула 24 протиправно захоплених у Керченській протоці українських моряків у рамках обміну заручників. Окрім цього, вважає моніторинговий комітет, деякого прогресу досягнуто в імплементації Мінських домовленостей. Також, як відзначається, готуються подальші обміни ув'язненими.

Зараз до проєкту резолюції готуються та подаються поправки, багато з яких спрямовані на зміну змісту і спрямованості документа з метою недопущення підтвердження повноважень делегації РФ.

Як повідомляв Укрінформ, у понеділок у ПАРЄ оскаржили повноваження російської делегації за двома можливими підставами: змістовною та процедурною.

Підставу оскарження за змістом (або по суті) представив делегат від Литви Емануеліс Зінгеріс. Він пояснив, що Росія не виконує резолюції ПАРЄ та здійснила військову агресію та окупацію в Україні та Грузії. Цю ініціативу підтримали 30 делегатів від щонайменше п'яти країн.

27-31 січня у Страсбурзі проходить зимова сесія ПАРЄ.