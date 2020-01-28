У Німеччині підтвердили перший випадок коронавірусу

У Німеччині підтвердили перший випадок захворювання на новий коронавірус.

Про це повідомляє DPA

«Перший випадок зараження коронавірусом зафіксовано в Німеччині. Хворим є чоловік з округу Штарнберг у Баварії, що за 30 кілометрів на південний захід від Мюнхена», - йдеться в повідомленні.

Наразі стан чоловіка стабільний. Речник баварського міністерства охорони здоров’я заявив, що пацієнта «ізольовано» і він перебуває «під надійним наглядом» медичного персоналу. Також речник наголосив, що ризик зараження людей визнаний низьким.

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Як відомо, кількість летальних випадків, викликаних новим коронавірусом, уже перевищила 100. На провінцію Хубей, де розташоване місто Ухань, припадає 76 смертей. У Китаї число підтверджених випадків зараження перевищило 2700.