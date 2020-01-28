У Німеччині підтвердили перший випадок коронавірусу
Укрінформ
У Німеччині підтвердили перший випадок захворювання на новий коронавірус.
Про це повідомляє DPA
«Перший випадок зараження коронавірусом зафіксовано в Німеччині. Хворим є чоловік з округу Штарнберг у Баварії, що за 30 кілометрів на південний захід від Мюнхена», - йдеться в повідомленні.
Наразі стан чоловіка стабільний. Речник баварського міністерства охорони здоров’я заявив, що пацієнта «ізольовано» і він перебуває «під надійним наглядом» медичного персоналу. Також речник наголосив, що ризик зараження людей визнаний низьким.
Як відомо, кількість летальних випадків, викликаних новим коронавірусом, уже перевищила 100. На провінцію Хубей, де розташоване місто Ухань, припадає 76 смертей. У Китаї число підтверджених випадків зараження перевищило 2700.