Німеччина прагне бачити Албанію членом ЄС - Меркель

Позицію Берліна щодо підтримки перспективи набуття членства ЄС Албанією та іншими Балканськими країнами є незмінною.

Про це заявила канцлер ФРН Ангела Меркель під час зустрічі з прем’єр-міністром Албанії Еді Рамою 27 січня в Берліні, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Що стосується уряду Німеччини, я хочу сказати, що ми чітко ставимося до перспективи членства в ЄС Албанії та всіх країн Західних Балкан. Ми хочемо, щоб ці країни були прийняті до Європейського Союзу», - заявила Меркель.

За її словами, Берлін хоче на Європейській раді в березні досягти домовленості щодо початку переговорів з Албанією та Північною Македонією про приєднання. Обидві країни, за оцінкою німецького канцлера, досягли дуже багато.

Меркель переконана, що майбутнє країн Західних Балкан в Європейському Союзі не лише в інтересах цих країн, а й в інтересах ЄС. Вона висловила сподівання, що нова Єврокомісія готова буде «вести цей процес рішучо».

У свою чергу Рама відзначив, що Німеччина та особисто канцлер надають надзвичайну підтримку, щоб дати "зелене світло" для просування процесу євроінтеграції його країни.

Фото: DPA