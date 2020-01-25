Євросоюз висловив готовність допомогти Туреччині після руйнівного землетрусу

«Європейська Комісія висловлює співчуття всім, хто втратив близьких людей та залишається солідарною з народом та владою Туреччини. Наш цілодобовий Координаційний центр Євросоюзу з реагування на надзвичайні події встановив негайний контакт з органами цивільного захисту Туреччини у перші ж години.

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За запитом турецької влади, ЄС активував надзвичайну супутникову картографічну систему для допомоги рятівникам, які першими відгукнулися на лихо. Ми готові надати подальшу допомогу», - йдеться у заяві Єврокомісара.

Фото: АА.