Євросоюз висловив готовність допомогти Туреччині після руйнівного землетрусу

Євросоюз висловив готовність допомогти Туреччині після руйнівного землетрусу

Укрінформ
Єврокомісар з питань кризового менеджменту Янез Ленарчич заявив, що після руйнівного землетрусу, який вразив Туреччину минулої ночі та спричинив загибель людей, Координаційний центр Євросоюзу з реагування на надзвичайні події негайно запропонував допомогу турецькій владі.

Заява Єврокомісара оприлюднена насайті Європейської Комісії.

«Європейська Комісія висловлює співчуття всім, хто втратив близьких людей та залишається солідарною з народом та владою Туреччини. Наш цілодобовий Координаційний центр Євросоюзу з реагування на надзвичайні події встановив негайний контакт з органами цивільного захисту Туреччини у перші ж години.

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За запитом турецької влади, ЄС активував надзвичайну супутникову картографічну систему для допомоги рятівникам, які першими відгукнулися на лихо. Ми готові надати подальшу допомогу», - йдеться у заяві Єврокомісара.

Фото: АА.

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