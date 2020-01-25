Євросоюз висловив готовність допомогти Туреччині після руйнівного землетрусу
Укрінформ
Єврокомісар з питань кризового менеджменту Янез Ленарчич заявив, що після руйнівного землетрусу, який вразив Туреччину минулої ночі та спричинив загибель людей, Координаційний центр Євросоюзу з реагування на надзвичайні події негайно запропонував допомогу турецькій владі.
Заява Єврокомісара оприлюднена насайті Європейської Комісії.
«Європейська Комісія висловлює співчуття всім, хто втратив близьких людей та залишається солідарною з народом та владою Туреччини. Наш цілодобовий Координаційний центр Євросоюзу з реагування на надзвичайні події встановив негайний контакт з органами цивільного захисту Туреччини у перші ж години.
За запитом турецької влади, ЄС активував надзвичайну супутникову картографічну систему для допомоги рятівникам, які першими відгукнулися на лихо. Ми готові надати подальшу допомогу», - йдеться у заяві Єврокомісара.
Фото: АА.