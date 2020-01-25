Кількість жертв землетрусу в Туреччині сягнула 18 осіб

У результаті сильного землетрусу магнітудою 6,8 на сході Туреччини у провінції Елязиг вже загинули 18 осіб.

Про це передає Daily Sabah з посиланням на міністра внутрішніх справ Сулеймана Сойлу.

Він також уточнив, що внаслідок стихійного лиха декілька будівель були зруйновані, багато було пошкоджено. При цьому губернатор провінції Елязиг Четін Октай Калдирим повідомив про поранення щонайменше 225 людей.

Зазначається, що епіцентр землетрусу знаходився у районі Сивридже на глибині 6,75 кілометра. Після першого поштовху слідували інші з меншою магнітудою — від 5,4 до 3,5. Землетрус також відчувався на півночі Сирії й Іраку.

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Як повідомляє агенція Анадолу із посиланням на МВС Туреччини, кількість поранених станом на 1 годину ночі за київським часом становила понад 400 осіб.

Глава МВД Турции: 405 человек получили ранения в провинции Элязыг, 148 - в Малатье в результате землетрясения магнитудой 6,8 балла на востоке Турции — ANADOLU AGENCY (RU) (@aa_russian) January 24, 2020

Нагадаємо: землетрус магнітудою 6,8 бала за шкалою Ріхтера стався у п'ятницю о 20:55 за місцевим часом (19.55 за Київським часом), поблизу міста Сіврідже провінції Елазиг на сході країни.

На місці працюють рятувальники, експерти попереджають про можливе повторення поштовхів.

Фото: АА