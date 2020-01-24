Схід Туреччини сколихнув потужний землетрус, є загиблі
Укрінформ
У результаті землетрусу магнітудою 6,8, що стався на сході Туреччини, загинуло чотири людини.
Про це повідомив Міністр внутрішніх справ Туреччини Сулейман Сойлу, передає кореспондент Укрінформу.
"У центрі Сіврідже зруйновано 4-5 будівель. Четверо наших громадян загинули", - повідомив міністр.
Землетрус магнітудою 6,8 бала за шкалою Ріхтера стався у п'ятницю о 20:55 за місцевим часом (19.55 за Київським часом), поблизу міста Сіврідже провінції Елазиг на сході країни.
На місці працюють рятувальники, експерти попереджають про можливе повторення поштовхів.
За даними сейсмологів, підземні поштовхи також відчули у Сирії, Грузії та Вірменії.
Фото: АА