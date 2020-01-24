Схід Туреччини сколихнув потужний землетрус, є загиблі

У результаті землетрусу магнітудою 6,8, що стався на сході Туреччини, загинуло чотири людини.

Про це повідомив Міністр внутрішніх справ Туреччини Сулейман Сойлу, передає кореспондент Укрінформу.

"У центрі Сіврідже зруйновано 4-5 будівель. Четверо наших громадян загинули", - повідомив міністр.

Землетрус магнітудою 6,8 бала за шкалою Ріхтера стався у п'ятницю о 20:55 за місцевим часом (19.55 за Київським часом), поблизу міста Сіврідже провінції Елазиг на сході країни.

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На місці працюють рятувальники, експерти попереджають про можливе повторення поштовхів.

За даними сейсмологів, підземні поштовхи також відчули у Сирії, Грузії та Вірменії.

Фото: АА