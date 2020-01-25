В Японії зафіксували третій випадок зараження коронавірусом

Третій випадок зараження новим типом коронавірусу 2019-nCoV зафіксували в Японії.

Про це інформує агенція Kyodo.

"Міністерство охорони здоров'я Японії в суботу підтвердило третій випадок зараження вірусом", - йдеться у повідомленні.

Пацієнтка - жінка, яка проживає у китайському місті Ухань, прибула до Японії 18 січня. Наразі жінка перебуває у стабільному стані, на момент приїзду у неї не було симптомів вірусу, але згодом розвинулася лихоманка та кашель.

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Жінка відвідала лікарню в Токіо й пізніше здала позитивний тест на вірус. Однак вона поки не була шпиталізована.

Як повідомлялося, у Китаї 1 тисяча 287 осіб вже інфіковані коронавірусом, при цьому 41 випадок мав летальний результат. Вірус був підтверджений у сусідніх з Китаєм країнах - Таїланді, Непалі, Південній Кореї, Японії, Тайвані, РФ, В’єтнамі, а також у США та Франції.

фото: Kyodo