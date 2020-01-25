Франція схвалила скандальний проєкт пенсійної реформи

Уряд Франції схвалив суперечливий проєкт пенсійної реформи, незважаючи на протести, що тривають по всій країні вже протягом семи тижнів.

Про це інформує Voice of America.

"Десятки тисяч французів вийшли на вулиці у п'ятницю на черговий день протестів, на тлі того, що уряд оприлюднив свій суперечливий проєкт щодо реформування пенсійної системи країни", - йдеться у повідомленні.

Уряд планує замінити 42 окремі пенсійні плани для різних категорій працівників, які існують на сьогодні, єдиною системою та запровадити мінімальну пенсію. Міністр охорони здоров'я Агнес Бузин, відповідальна за проведення реформ, заявила, що реформа надасть усім французам однакові пенсійні права.

Уряд стверджує, що реформа є життєво важливим чинником для боротьби зі старінням населення.

Як зазначається, французький уряд у деяких випадках відступив від попередніх планів: наприклад, виключив з проєкту норму про підняття пенсійного віку з 62 до 64 років.

Далі законопроєкт піде до парламенту, в якому має більшість центристська партія президента Еммануеля Макрона, тому парламент майже напевно його ухвалить.

Як повідомлялося, французькі профспілки висловлюють незгоду із запропонованою урядом пенсійною реформою. Згідно з планами уряду, у Франції пропонують залишити мінімальний вік виходу на пенсію 62 роки, але для отримання повної пенсії буде необхідно працювати до досягнення так званого року "вирівнювання", що становитиме 64 роки.

В уряді пояснюють, що метою фактичного підвищення пенсійного виходу на два роки є необхідність збалансувати бюджет пенсійних виплат.

Щоб громадяни працювали на два роки довше, уряд пропонує запровадити систему заохочень та бонусів. При цьому гарантуватиметься мінімальний розмір пенсії у 1000 євро для тих, хто матиме мінімальний стаж.