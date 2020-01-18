Противники пенсійної реформи намагалися прорватися в театр, де був Макрон

Десятки протестувальників спробували увірватись в паризький театр, де саме з дружиною проводив вечір президент Франції Еммануель Макрон.

Про це повідомляє France24.

«Приблизно 30 противників пенсійної реформи президента Макрона зібралися біля паризького театру Буфф дю Норд цієї п’ятниці. Після спроби прорватися в середину театру, демонстрантів розігнала поліція. Президента Еммануеля Макрона, який саме відвідував із дружиною виставу в цьому театрі, ненадовго вивели із зали для забезпечення його безпеки, після чого він зміг повернутися й додивитися спектакль», - йдеться в повідомленні.

У паризькій поліції підтвердили, що протестувальникам не вдалося увійти до зали театру.

Як відомо, подружжя Макронів було присутнє на виставі "La Mouche", коли журналіст-активіст Таха Бухафс опублікував у Twitter відео з президентською парою, що спонукало протестувальників прийти і спробувати зірвати спектакль.

Je suis actuellement au théâtre des bouffes du Nord (Métro La Chapelle)

3 rangées derrière le président de la république.



Des militants sont quelque part dans le coin et appelle tout le monde à rappliquer.



Quelque chose se prépare... la soirée risque d’être mouvementée. pic.twitter.com/0mfwQPwdzr — Taha Bouhafs (@T_Bouhafs) 17 січня 2020 р.

Пізніше Бухафса затримали та доставили до відділення поліції, хоча не зрозуміло, чи його взяли під варту.

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Президента Франції не бачили на публіці з моменту його появи в Ам'єні 21 і 22 листопада. Це було ще перед тим, як 5 грудня розпочалися акції протесту проти його суперечливої пенсійної реформи.