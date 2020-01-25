Канада готується до ратифікації оновленої угоди про вільну торгівлю із США й Мексикою

Канада наступного тижня розпочне офіційну процедуру ратифікації нової угоди про вільну торгівлю із США та Мексикою.

Про це під час пресконференції у Вінніпезі заявив прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“У понеділок ми внесемо підготовчий законопроєкт, а в середу - законопроєкт щодо ратифікації угоди”, - сказав Трюдо.

Він наголосив, що прискорення набуття угодою чинності є пріоритетом уряду, оскільки від неї залежать “мільйони робочих місць”.

Трюдо також висловив сподівання, що опозиційні партії підтримають ратифікацію, оскільки без їх участі зробити це неможливо. “Ми нагадуємо усім в парламенті та по всій країні, наскільки важливо зміцнити найважливіші торгові відносини для майбутніх поколінь”, - зазначив прем’єр-міністр.

Як відомо, оригінальна Північноамериканська угода про вільну торгівлю була укладена між Мексикою, США та Канадою у 1994 році. До моменту припинення існування у 2018-ому вона залишалася найбільшою у світі регіональною зоною вільної торгівлі, з населенням в $478 мільйонів осіб і сукупним ВВП у розмірі $20,7 трильйона, тобто близько 30% світового ВВП. Перемовини про перегляд умов цієї угоди були розпочаті з ініціативи президента США Дональда Трампа й тривали понад два роки.

Мексика ще наприкінці грудня ратифікувала нову угоду, а на початку січня це зробив Сенат США.