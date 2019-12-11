США, Канада та Мексика повторно домовилися про умови вільної торгівлі
Як повідомляє кореспондент Укрінформу, церемонія підписання документу за участі офіційних представників трьох країн, відбулася у столиці Мексики.
“Це були тривалі, важкі й подекуди загрозливі перемовини. Ми дійшли до фінішної лінії, оскільки навчилися працювати разом”, - сказала віцепрем’єр-міністр Канади Христя Фріланд.
За її словами, усі досягнуті в останню хвилину домовленості — у національних інтересах Канади.
“Канада, США та Мексика домовилися про покращення нової NAFTA, що посилять міждержавне вирішення суперечок, захист праці, навколишнього середовища, інтелектуальних прав, правил автомобілевиробництва, а також дозволять зробити найбільш сучасну медицину доступною канадцям”, - наголосила віцепрем’єр-міністр.
Зазначимо, що це вже друга церемонія підписання оновленої Північноамериканської угоди про вільну торгівлю представниками США, Канади й Мексики. Понад рік тому попередній варіант угоди був підписаний під час саміту G20 в Аргентині, однак він наразився на критику членів Палати представників США. Аби отримати згоду законотворців, адміністрації Трампа довелося заново провести перемовини стосовно деяких пунктів угоди.
Як відомо, оригінальна Північноамериканська угода про вільну торгівлю була укладена між Мексикою, США та Канадою у 1994 році. До моменту припинення існування у 2018-ому вона залишалася найбільшою у світі регіональною зоною вільної торгівлі, з населенням в 478 мільйонів осіб і сукупним ВВП у розмірі $20,7 трильйона, тобто близько 30% світового ВВП. Перемовини про перегляд умов цієї угоди були розпочаті з ініціативи президента США Дональда Трампа й тривали понад два роки.