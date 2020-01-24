США відмовились видати Британії дружину дипломата, яка збила підлітка

США відхилили запит Великої Британії про екстрадицію дружини американського дипломата, яку звинувачують у вбивстві британського підлітка Гаррі Дана на території Сполученого Королівства.

Про це повідомив представник родини загиблого Радд Сайгер у Twitter.

"Член парламенту Великої Британії Андреа Ледсом сказала мені, що держсекретар США Майк Помпео відхилив запит на екстрадицію Енн Сакулас", - заявив він.

Представник Державного департаменту підтвердив ABC News, що вони відмовили Британії у запиті на екстрадицію Сакулас.

"Уряд Сполучених Штатів відхилив прохання Сполученого Королівства про екстрадицію громадянки США, причетної до трагічної ДТП, яка сталася у Сполученому Королівстві. На момент аварії та впродовж її перебування у Великій Британії водій, що є громадянкою США, мав імунітет від кримінальної відповідальності", - йдеться у коментарі.

Британський уряд висловив розчарування у зв’язку з рішенням Держдепу США."Ми розчаровані цим рішенням, яке, як видається, є відмовою у справедливості. Ми у невідкладному порядку розглядаємо це питання", - йдеться у заяві уряду Британії.

Як повідомляв Укрінформ, у серпні у Великій Британії дружина американського дипломата Енн Сакулас збила на смерть британського підлітка, після чого, скориставшись дипломатичною недоторканністю, залишила Британію.

Читайте також: Дружину дипломата США у Британії звинувачують у вбивстві підлітка

ДТП сталася 27 серпня в Нортгемптонширі, неподалік від військової бази США. За інформацією слідчих, 42-річна Енн Сакулас їхала за кермом автомобіля по зустрічній смузі в той момент, коли збила 19-річного Гаррі Данна, який їхав на мотоциклі.

Після інциденту Сакулас залишила Велику Британію, що обурило жителів Сполученого Королівства і особливо рідних загиблого хлопця.

Спочатку жінка співпрацювала зі слідством і запевняла, що не має наміру залишати Британію найближчим часом.

Однак пізніше вона отримала дипломатичну недоторканність та виїхала з Великої Британії.

Після смерті Гаррі Данна в Нортгемптонширі Королівська прокуратура уповноважила поліцію Нортгемптоншира звинуватити Енн Сакулас у заподіянні смерті через небезпечне керування автомобілем.

Фото: Paul Howard/REX via Shutterstock