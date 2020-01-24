США відмовились видати Британії дружину дипломата, яка збила підлітка

США відмовились видати Британії дружину дипломата, яка збила підлітка

Укрінформ
США відхилили запит Великої Британії про екстрадицію дружини американського дипломата, яку звинувачують у вбивстві британського підлітка Гаррі Дана на території Сполученого Королівства.

Про це повідомив представник родини загиблого Радд Сайгер у Twitter.

"Член парламенту Великої Британії Андреа Ледсом сказала мені, що держсекретар США Майк Помпео відхилив запит на екстрадицію Енн Сакулас", - заявив він.

Представник Державного департаменту підтвердив ABC News, що вони відмовили Британії у запиті на екстрадицію Сакулас.

"Уряд Сполучених Штатів відхилив прохання Сполученого Королівства про екстрадицію громадянки США, причетної до трагічної ДТП, яка сталася у Сполученому Королівстві. На момент аварії та впродовж її перебування у Великій Британії водій, що є громадянкою США, мав імунітет від кримінальної відповідальності", - йдеться у коментарі.

Британський уряд висловив розчарування у зв’язку з рішенням Держдепу США."Ми розчаровані цим рішенням, яке, як видається, є відмовою у справедливості. Ми у невідкладному порядку розглядаємо це питання", - йдеться у заяві уряду Британії.

Як повідомляв Укрінформ, у серпні у Великій Британії дружина американського дипломата Енн Сакулас збила на смерть британського підлітка, після чого, скориставшись дипломатичною недоторканністю, залишила Британію.

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ДТП сталася 27 серпня в Нортгемптонширі, неподалік від військової бази США. За інформацією слідчих, 42-річна Енн Сакулас їхала за кермом автомобіля по зустрічній смузі в той момент, коли збила 19-річного Гаррі Данна, який їхав на мотоциклі.

Після інциденту Сакулас залишила Велику Британію, що обурило жителів Сполученого Королівства і особливо рідних загиблого хлопця.

Спочатку жінка співпрацювала зі слідством і запевняла, що не має наміру залишати Британію найближчим часом.

Однак пізніше вона отримала дипломатичну недоторканність та виїхала з Великої Британії.

Після смерті Гаррі Данна в Нортгемптонширі Королівська прокуратура уповноважила поліцію Нортгемптоншира звинуватити Енн Сакулас у заподіянні смерті через небезпечне керування автомобілем.

Фото: Paul Howard/REX via Shutterstock

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