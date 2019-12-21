Дружину дипломата США у Британії звинувачують у вбивстві підлітка

Дружину американського дипломата Енн Сакулас звинувачують у тому, що вона на смерть збила британського підлітка, а після цього, скориставшись дипломатичною недоторканністю, залишила Британію.

Про це повідомляє CNN з посиланням на Королівську прокурорську службу Великої Британії (CPS).

"Після смерті Гаррі Данна в Нортгемптонширі Королівська прокуратура сьогодні уповноважила поліцію Нортгемптоншира звинуватити Енн Сакулас у заподіянні смерті через небезпечне керування (автомобілем – ред.)", - заявила головний прокурор Джанін Сміт.

У CPS заявили, що вони мають намір розпочати процес екстрадиції жінки.

За інформацією Sky News, у США планують відкинути запит про екстрадицію Сакулас до Британії. Державний департамент заявив, що повернення її "силою" до Великої Британії буде "кричущим зловживанням".

Адвокат Сакулас також зазначив, що вона не повернеться до Британії добровільно.

Як повідомляв Укрінформ, у серпні у Великій Британії дружина американського дипломата збила на смерть британського підлітка, після чого залишила країну.

ДТП сталася 27 серпня в Нортгемптонширі, неподалік від військової бази США. За інформацією слідчих, 42-річна Енн Сакулас їхала за кермом автомобіля по зустрічній смузі в той момент, коли збила 19-річного Гаррі Данна, який їхав на мотоциклі.

Після інциденту Сакулас залишила Велику Британію, що обурило жителів Сполученого Королівства і особливо рідних загиблого хлопця.

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Спочатку жінка співпрацювала зі слідством і запевняла, що не має наміру залишати Британію найближчим часом.

Однак пізніше вона отримала дипломатичну недоторканність та виїхала з Великої Британії.

Раніше прем’єр Борис Джонсон заявляв, що сподівається на повернення її до Британії, в протилежному випадку він звернеться до Білого дому для сприяння у справі.

Фото: ITV News/PA