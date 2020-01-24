Російський хакер визнав провину у суді США

Росіянин Олексій Бурков, у листопаді екстрадований до США з Ізраїлю, пішов на угоду зі слідством. На суді в США він визнав провину в крадіжці особистих даних власників кредитних карток і відмиванні грошей.

Про це повідомляється в стрічці новин NBC.

«Російський громадянин визнав себе винним у відкритті веб-сайту, який допоміг здійснювати шахрайство з кредитними картками на суму понад 20 мільйонів доларів. Двадцяти дев'ятирічний Олексій Бурков уклав угоду про визнання провини в федеральному суді в Олександрії», - йдеться в повідомленні.

ЗМІ уточнюють, що після часткового визнання провини та угоди зі слідством росіянину загрожує максимум 15 років ув'язнення замість 80, як раніше.

Як відомо, програміста Олексія Буркова було затримано 2015 року в аеропорту Тель-Авіва за запитом Вашингтона. У листопаді 2019 року росіянина екстрадували до США, попри протести Росії. Москва пропонувала Ізраїлю обміняти ймовірного хакера на ізраїльтянку Нааму Іссахар, яку незадовго до цього засудили до семи з половиною років колонії за звинуваченням у контрабанді наркотиків.

23 січня під час свого візиту до Ізраїлю президент Росії Володимир Путін зустрівся з матір'ю Іссахар. Він пообіцяв урахувати її прохання про помилування дочки під час ухвалення остаточного рішення. Сама засуджена в Росії ізраїльтянка відмовилася просити Путіна про помилування. Вона вважає, що звернення її матері і керівництва Ізраїлю достатньо для прийняття рішення.