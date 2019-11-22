Суд у США засудив російського хакера Станіслава Лісова до чотирьох років тюремного ув'язнення, однак з урахуванням відбутого під вартою терміну він вийде на свободу через кілька місяців.

Про це повідомляє ТАСС.

"Федеральний суд Південного округу штату Нью-Йорк у четвер засудив російського програміста Станіслава Лісова, zrbq раніше визнав свою провину в змові з метою здійснення хакерських атак, до чотирьох років тюремного ув'язнення", - йдеться в повідомленні.

Суддя Валері Капроні заявила, що росіянина засуджують до 48 місяців тюремного ув'язнення, однак погодилася зменшити цей термін на 15% "за хорошу поведінку", а також врахувала той факт, що він раніше вже провів в ув'язненні в Іспанії і США близько трьох років.

Крім того, росіянин повинен виплатити штраф у розмірі $50 тис., а також $480 тис. як відшкодування шкоди особам, постраждалим від його дій.

Після виходу з в'язниці Лісов, "найімовірніше, буде депортований в Росію", сказала суддя Капроні.

Адвокат росіянина Аркадій Бух зазначив, що Лісов, швидше за все, буде депортований в Росію "навесні 2020 року", однак не виключив, що процес депортації може затягнутися.

Станіслав Лісов був заарештований в Іспанії в січні 2017 року і екстрадований в США в січні 2018 року.

Американська влада звинуватила його в створенні шкідливої програми NeverQuest для крадіжки банківських даних і особистої інформації. За даними прокуратури, за допомогою NeverQuest хакери намагалися викрасти мільйони доларів. Лісов в період з червня 2012 року по січень 2015 року брав участь у створенні NeverQuest, а також управління комп'ютерною мережею, яка застосовувалася для поширення вірусу.

У лютому поточного року росіянин визнав свою провину по одному з двох пунктів звинувачення, який стосується змови з метою кібератак.

Спочатку йому загрожувало тюремне ув'язнення тривалістю до 35 років.