Сорос хоче інвестувати мільярд в боротьбу з авторитаризмом та зміною клімату

Американський фінансист і мільярдер Джордж Сорос на Всесвітньому економічному форумі в Давосі заявив, що виділить 1 мільярд доларів на створення глобального університету для боротьби з авторитарними урядами та змінами клімату.

Про це повідомляє Bloomberg.

"У якості довгострокової стратегії наша головна мета полягає в доступі до якісної освіти, зокрема освіти, яке зміцнює автономію особистості, розвиває критичне мислення, підкреслюючи академічну свободу. Беручи до уваги надзвичайну кліматичну ситуацію і заворушення в усьому світі, не буде перебільшенням сказати, що 2020 рік і наступні кілька років будуть визначати не тільки долю Сі та Трампа, але і долю світу", - заявив мільярдер, назвавши при цьому чинного президента США "шахраєм і абсолютним нарцисом".

За його словами, на базі університетської мережі "Відкрите суспільство" планується запустити міжнародну платформу для навчання та досліджень. Університет буде відкрито у співпраці з підтримуваним Соросом Центрально-Європейським університетом та Бард-коледжем.

Нагадаємо: раніше адміністрація президента США Дональда Трампа запровадила нові правила для отримання туристичної візи з метою обмежити "пологовий туризм".

Фото: bloomberg.com