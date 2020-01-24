Кількість жертв шторму "Глорія" в Іспанії зросла до 13 осіб

Улюблені туристами місця в Іспанії дуже сильно постраждали від руйнівного шторму "Глорія", який й досі лютує над Іспанією.

Загинули 13 осіб, ще декілька вважаються зниклими безвісти, людей не знайшли, передає "Дзеркало Тижня".

"50-річного чоловіка змило в море при рибної ловлі, 75-річна жінка була вбита у власному будинку при його обваленні. Ще один чоловік був знайдений потонуло у своїй машині", - йдеться в повідомленні.

В курортній місцевості східного узбережжя, яка практично втратила все, що було вкладено в підготовку до нового сезону, зруйновані пляжі та прилегла інфраструктура, затоплені поля, змито в море пришвартовані до пристаней човни та катери, повідомляють іспанські ЗМІ.

Як повідомлялося, серед загиблих в результаті шторму "Глорія", який накрив велику частину Східної Іспанії, був і 55-річний українець.

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Шторм охопив Балеарські острови, включаючи острів Майорка з його популярним курортом, області Іспанії — Каталонії, Мурсію, Андалусію, Валенсію, Астурія, Кастилії та інші. Крім ураганного вітру, що досягав 100 км/год, на узбережжі обрушився мокрий сніг з дощем, що суттєво обмежило всі рятувальні заходи.

Влада Іспанії ще не приступила до оцінки збитку, оскільки шторм триває.

Фото: apimages.com