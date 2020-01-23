В Іспанії лютує шторм “Глорія” — вже дев'ятеро загиблих

Кількість загиблих унаслідок шторму “Глорія” в Іспанії зросла до 9 людей.

Про це повідомляє El Pais.

“Кількість загиблих від потужного шторму в деяких частинах Іспанії цього тижня зросла до 9 осіб”, - йдеться у повідомленні.

За даними чиновників, ще чотирьох людей шукають рятувальники.

Imatge de la C-35 tallada entre Hostalric i Fogars de la Selva



El temporal #Gloria ha deixat molt malmesa la xarxa viària. Molta prudència i cap temeritat! pic.twitter.com/gaLx3RrqV7 — Trànsit (@transit) January 22, 2020

У середу в місті Арагон, що на півночі країни близько 3600 людей залишилися без світла через негоду.

Також зазначається, що у зв'язку зі штормом “Глорія” в аеропорту Аліканте скасували сотні рейсів.

Біля узбережжя Валенсії були зафіксовані рекордно високі хвилі (8,44 метра).

Читайте також: Тропічний циклон призвів до смертей та руйнувань у Сомалі

Крім того, у місті Малгат, що поблизу Барселони, через високий рівень води зруйновано два мости.

Як повідомлялося, серед загиблих унаслідок шторму "Глорія", який накрив більшу частину Східної Іспанії, був і 55-річний українець.

Фото: JUAN CARLOS CÁRDENAS / EFE