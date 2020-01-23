В Іспанії лютує шторм “Глорія” — вже дев'ятеро загиблих
Про це повідомляє El Pais.
“Кількість загиблих від потужного шторму в деяких частинах Іспанії цього тижня зросла до 9 осіб”, - йдеться у повідомленні.
За даними чиновників, ще чотирьох людей шукають рятувальники.
Imatge de la C-35 tallada entre Hostalric i Fogars de la Selva— Trànsit (@transit) January 22, 2020
El temporal #Gloria ha deixat molt malmesa la xarxa viària. Molta prudència i cap temeritat! pic.twitter.com/gaLx3RrqV7
У середу в місті Арагон, що на півночі країни близько 3600 людей залишилися без світла через негоду.
Також зазначається, що у зв'язку зі штормом “Глорія” в аеропорту Аліканте скасували сотні рейсів.
Біля узбережжя Валенсії були зафіксовані рекордно високі хвилі (8,44 метра).
Крім того, у місті Малгат, що поблизу Барселони, через високий рівень води зруйновано два мости.
Як повідомлялося, серед загиблих унаслідок шторму "Глорія", який накрив більшу частину Східної Іспанії, був і 55-річний українець.
Фото: JUAN CARLOS CÁRDENAS / EFE