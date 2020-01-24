"Радіо Свобода" зареєструвалося в Росії за законом про ЗМІ-іноагентів

Медіахолдинг "Радіо Свобода", що працює в Росії, надіслав у податкову службу РФ документи для реєстрації юридичної особи для виконання вимог закону, який запровадив додаткове регулювання діяльності ЗМІ-іноземних агентів.

Про це повідомляє "Інтерфакс" з посиланням на директора Російської служби РС Андрія Шарого.

"Так, маємо намір (зареєструвати на території РФ юридичну особу - ред.). Ми вже отримали роз'яснення від Міністерства юстиції щодо порядку реєстрації й цього тижня подали всі необхідні документи в податкові органи РФ", - сказав Шарий.

Він уточнив, що "Радіо Свобода" буде достатньо зареєструвати в Росії тільки одну юридичну особу, а не під кожен проєкт окрему.

Раніше Шарий уже заявляв, що медіакорпорація "Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода" має намір виконувати всі вимоги законодавства РФ. Він наголошував, що "Радіо Свобода" є незалежним ні від кого ЗМІ.

"Як людина, яка давно працює на "Свободі", можу вас запевнити, що жодних доручень ніяких іноземних урядів ми не виконуємо, агентами ніякого уряду не є. У нас самостійна редакційна політика, втручання в яку чиновникам - американським, як ви розумієте, - заборонено", - сказав він.

У свою чергу президент медіакорпорації "Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода" Джеймі Флай вважає внесення проєктів РВЄ/ РС у реєстр ЗМІ-іноагентів "спробою змусити замовкнути незалежні медіа в Росії та позбавити аудиторію доступу до інформації, яка не перебуває під контролем Кремля".

"Закони США гарантують РВЄ/РC редакційну незалежність. Будь-які припущення про те, що ми або наші журналісти є агентами будь-якого уряду, є помилковими", - заявив він.

Нагадаємо: на початку грудня президент Росії Володимир Путін підписав закон про фізосіб - «іноземних агентів» з широким тлумаченням терміну «іноагент».

Раніше, в листопаді 2017 року в Росії був прийнятий закон, який дає змогу визнавати "іноземними агентами" засоби масової інформації, які отримують фінансування з-за кордону. Мін'юст відніс до "іноагентів" десять ЗМІ: "Голос Америки", "Idel.Реалії", "Кавказ.Реалії", "Крим.Реалії", телеканал "Настоящее время", Татаро-башкирську службу Радіо Свобода (Azatliq Radiosi), Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода (PВЄ/PC), "Сибір.Реалії", "Північ.Реалії" і "Фактограф".