Мовлення на окуповані території є пріоритетом для МКМС — Бородянський

Мовлення на окуповані території та мовлення у світ є пріоритетними завданнями Міністерства культури, молоді та спорту України.

На цьому наголосив міністр культури, молоді та спорту Володимир Бородянський, повідомляє пресслужба відомства.

“Пріоритетом номер один є мовлення на тимчасово окуповані території: якісне донесення української точки зору до наших людей, які проживають в Криму, Донецьку, Луганську. І пріоритет номер два – це донесення нашої інформації у світ”, - сказав Бородянський.

За його словами, для виконання цих завдань держава використовуватиме наявні ресурси - телеканал UATV, який буде переформатовано, національне інформаційне агентство “Укрінформ”, а також активно залучатиме Суспільного мовника.

Міністр зазначив, що відповідні консультації з НСТУ та “Укрінформом” щодо створення платформи іномовлення для донесення проукраїнської точки зору до українців, які знаходяться за кордоном та іноземної аудиторії, вже відбуваються.

Урядовець підкреслив, що закон про систему іномовлення неухильно виконуватиметься міністерством, але пошук варіантів, як зробити роботу цієї системи ефективною, триває.