"Глибокі фейки" є більш небезпечною технологію, ніж маніпуляція - німецький експерт

Технологія «глибоких фейків» є ширшою за маніпулювання інформацією.

Таку думку висловив німецький експерт із ІТ-технологій Хао Лі під час презентації на Всесвітньому економічному форумі у Давосі.

«Глибокі фейки» є складною і ширшою технологією, ніж маніпуляція», - сказав експерт.

За словами Хао Лі, «глибокі фейки» є новим виміром фейкових новин, які становлять небезпеку для демократії та деяких вразливих груп, і це потребує реагування суспільства.

«Небезпечною є ситуація, що такі технології доступні для будь-кого та прості для застосування», - додав експерт.

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Хао Лі зазначив, що 96% застосування технології «глибоких фейків» пов'язані із порнографією, коли відомі особи підставляються під цю сферу, і подібний контент вільно поширюється в інтернеті.