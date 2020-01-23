У Таїланді закрили майже півтисячі шкіл через брудне повітря

Влада тайській столиці Бангкоку наказала закрити близько 450 шкіл через надмірний рівень забруднення у повітрі.

Про це повідомляє Independent.

“Влада у тайській столиці наказала закрити майже 450 шкіл через небезпечний рівень забруднення повітря”, - йдеться у повідомленні.

Школи будуть закриті на один день.

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Зазначається, що Бангкок є одним із багатьох азійських міст, де спостерігається високий рівень забруднення у повітрі через викиди численних заводів, а також спалення листя та трави на полях.

Фото: Independent.