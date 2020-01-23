У Таїланді закрили майже півтисячі шкіл через брудне повітря
Укрінформ
Влада тайській столиці Бангкоку наказала закрити близько 450 шкіл через надмірний рівень забруднення у повітрі.
Про це повідомляє Independent.
“Влада у тайській столиці наказала закрити майже 450 шкіл через небезпечний рівень забруднення повітря”, - йдеться у повідомленні.
Школи будуть закриті на один день.
Зазначається, що Бангкок є одним із багатьох азійських міст, де спостерігається високий рівень забруднення у повітрі через викиди численних заводів, а також спалення листя та трави на полях.
Фото: Independent.