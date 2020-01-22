Міністр торгівлі США запитав у Давосі, кому належить космос

Міжнародна спільнота має виробити спільну політику з регулювання діяльності в космосі, у тому числі щодо приналежності знайдених у космосі ресурсів.

Про це заявив у середу міністр торгівлі США Вілбур Росс на Всесвітньому економічному саміті у Давосі у ході свого виступу на присвяченій космосу секції, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

"Є ще одна сфера (де існує потреба регулювання - ред.) – кому належить космос? Кому належить все те, що ми знайшли? Якщо хтось першим прибуває до астероїда, то, значить, він має право на всі мінерали, які там? Як це має працювати?... Зараз керуючий принцип: все це — лише для добробуту людства. Але так не триватиме дуже довго. Це – непрактичне рішення. Потрібно все опрацювати в деталях", - заявив він.

Міністр торгівлі США вказав на те, що "урядова діяльність в космосі зростає, але понад 80% з 415 млрд доларів глобальної космічної економіки насправді припадає на приватний сектор". "Ми вважаємо, що у майбутньому комерційні інтереси ще більше домінуватимуть над урядовими", - додав він.

За його словами, в США вже розпочато ініціативу "з більш точного визначення та оцінки економічної діяльності космічної промисловості".

Росс також вказав на потребу регуляції на світовому рівні питань запуску та функціонування в космосі супутників, "якими там вже переповнено", як і питання щодо їх знищення після закінчення терміну діяльності.

"Потрібна співпраця на світовому рівні. Треба напрацювати регулятивний концепт. Але потім питання: як це все імплементувати? І це дуже хороше питання. Морське право могло б тут бути корисним для порівняння", - заявив він.

Росс повідомив, що у червні міністерство торгівлі США разом з Держдепартаментом проводитиме у Вашингтоні "саміт комічних компаній", на якому планують обговорити низку важливих питань у сфері освоєння космосу. Крім того, США планують підписати низку двосторонніх угоди з іншими країнами. Водночас, за його словами, "потрібно більше багатосторонніх угод, а не двосторонніх".