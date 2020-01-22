У Росії з підозрою на коронавірус госпіталізували жінку, яка повернулася з Китаю

В аеропорту Хабаровська пасажирку літака з Харбіна госпіталізували з підозрою на смертельний коронавірус.

Про це повідомляють "Сибір.Реалії" з посиланням на пресслужбу аеропорту.

"Росспоживнагляд наразі зустрічає всі літаки в аеропорту з нічного рейсу з Харбіна (Китай, - ред.). 21 січня госпіталізували одну жінку з високою температурою, направили до лікарні через підозри на смертельний коронавірус", - сказала начальник пресслужби Анастасія Хаустова.

Уточнюється, що діагноз поки що не підтвердили, у Росспоживнагляді коментувати інформацію наразі відмовилися.

Як повідомлялося, раніше невідома форма пневмонії призвела до смерті дев'яти осіб в Китаї, 440 осіб захворіли. За неофіційними повідомленнями, кількість хворих може сягнути 1000-1300 осіб.

Вірус вже поширився за межі Китаю, випадки зараження зафіксовані в Південній Кореї, Японії, США і Таїланді, випадки з підозрою на інфікування виявлені в Сінгапурі, Гонконгу й Австралії.