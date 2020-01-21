Столтенберг сказав, чого потребує Європа для твердого діалогу з Росією

Одним із викликів, які постають перед Євроатлантичною спільнотою, є поведінка Росії, але відповісти на цей виклик та підтримувати твердий діалог з Росією Європа може лише за умови міцних трансатлантичних зв’язків.

Таке переконання у вівторок під час слухань у Комітеті із закордонних справ Європарламенту, які відбулися в Брюсселі, висловив Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Одним з викликів, які треба вирішувати разом - це Росія. У НАТО, як ви знаєте, ми маємо двоєдиний підхід до Росії: стримування й оборона та діалог. Між ними немає суперечності, адже, мірою того, наскільки ми є сильними, об’єднаними і твердими, ми можемо розмовляти з Росією, яка є нашим сусідом, з яким ми маємо підтримувати стосунки. Такий діалог з Росією не є свідченням нашої слабкості, він є ознакою нашої сили. І ми потребуємо США і Канаду... щоб забезпечити необхідні спроможності для надійної оборони та стримування», - сказав керівник Альянсу.

Він наголосив, що особливого значення співробітництво між Європою і Північною Америкою набуває у питаннях контролю над озброєннями.

«Ми потребуємо (співпрацю з — ред. )Північною Америкою, щоб мати більшу вагу у діалозі з Росією в питаннях контролю над озброєннями. Тому що важливою складовою такого діалогу є контроль над озброєнням. Такий контроль має включати участь Сполучених Штатів у багатьох аспектах. Наприклад, у питанні ДРМСД, який забороняв всі ракети малої середньої дальності в Європі, це була угода між Росією і США... Новий Договір про обмеження стратегічних озброєнь - це також питання двосторонніх відносин між США і Росією, які дуже багато значать для європейської безпеки. Платформою для такої взаємодії є НАТО», - підкреслив Столтенберг.