У Лондоні затопило станцію метро

Через прорив водопровідної труби у південному Лондоні закрили станцію метро Саутуорк.

Про це повідомляє BBC.

“Прорив водопровідної труби спричинив сильне затоплення та закриття станції метро Саутуорк на півдні Лондона”, - йдеться у повідомленні.

Усім пасажирам радять скористатися станцією Ватерлоо замість затопленої Саутуорк.

Інцидент стався на Блекфраєрс-роуд, яку закрили для руху. Дороги поблизу станції завалені уламками і щебенем. Після пошкодження труби діаметром 36 дюймів у багатьох житлових будинків спостерігається низький тиск води у трубах.

Як зазначається, через аварію пошкоджена територія близько 1700 квадратних метрів, постраждали близько 20 об’єктів нерухомості.

"Наші інженери в даний час знаходяться на місці, щоб ізолювати пробоїну і зупинити витік води, тоді ми зможемо повністю оцінити наслідки", – розповіли у комунальній компанії Thames Water.

Фото: JWHEELWRIGHT