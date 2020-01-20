Китай вводить заборону на одноразовий пластик
Про це повідомляє Bloomberg.
«Провідний спеціаліст з економічного планування Китаю заявив, що у найближчі п'ять років країна зменшить виробництво і використання пластику, що допоможе скоротити одне з найбільших у світі джерел забруднення», - йдеться в повідомленні.
Згідно з планом, опублікованим Національною комісією з розвитку і реформ, до кінця цього року нерозкладні пластикові пакети будуть заборонені у супермаркетах і ТЦ у великих містах Китаю, а також у службах доставки продовольства.
Китай значно скоротить використання одноразового пластику в електронній торгівлі, експрес-доставках і їжі на винос до 2022 року, одночасно просуваючи альтернативні матеріали.
Китай також планує створити систему виробництва, розподілу, споживання, переробки та утилізації пластмасових виробів до 2025 року.
Як зазначає видання, використання пластику в Китаї зросло, оскільки онлайн-покупки і додатки для доставки їжі стали частиною повсякденного життя в країні, навіть у сільській місцевості.
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