Китай вводить заборону на одноразовий пластик

У найближчі п'ять років Китай має намір зменшити виробництво і використання пластику з метою боротьби з забрудненнями.

Про це повідомляє Bloomberg.

«Провідний спеціаліст з економічного планування Китаю заявив, що у найближчі п'ять років країна зменшить виробництво і використання пластику, що допоможе скоротити одне з найбільших у світі джерел забруднення», - йдеться в повідомленні.

Згідно з планом, опублікованим Національною комісією з розвитку і реформ, до кінця цього року нерозкладні пластикові пакети будуть заборонені у супермаркетах і ТЦ у великих містах Китаю, а також у службах доставки продовольства.

Китай значно скоротить використання одноразового пластику в електронній торгівлі, експрес-доставках і їжі на винос до 2022 року, одночасно просуваючи альтернативні матеріали.

Китай також планує створити систему виробництва, розподілу, споживання, переробки та утилізації пластмасових виробів до 2025 року.

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Як зазначає видання, використання пластику в Китаї зросло, оскільки онлайн-покупки і додатки для доставки їжі стали частиною повсякденного життя в країні, навіть у сільській місцевості.

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