Магазини Таїланду відмовилися від пластикових пакетів

Магазини Таїланду відмовилися від пластикових пакетів

Укрінформ
З 1 січня майже 25 тисяч магазинів Таїланду, в тому числі супермаркети, перестали видавати покупцям одноразові пластикові пакети.

Про це інформує NHK.

"Великі магазини роздрібної торгівлі в Таїланді перестали видавати покупцям целофанові пакети, що є частиною урядової програми зменшення пластикового сміття", - йдеться в повідомленні.

Як уточнюється, починаючи з 1 січня, припинили видавати покупцям одноразові целофанові пакети близько 25 тисяч магазинів Таїланду, включно із супермаркетами.

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За даними NHK, Таїланд щороку використовує близько 45 мільярдів целофанових пакетів. Уряд країни звернувся до громадян із закликом припинити користуватися ними.

Як повідомлялося, в листопаді 2019 року Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт "Про обмеження обігу пластикових пакетів на території України". Його підтримали 365 народних депутатів.

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Документ пропонує заборонити розповсюдження пластикових пакетів завтовшки до 50 мкм в об'єктах роздрібної торгівлі та ресторанного господарства з 1 січня 2022 року.

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