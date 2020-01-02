Магазини Таїланду відмовилися від пластикових пакетів

З 1 січня майже 25 тисяч магазинів Таїланду, в тому числі супермаркети, перестали видавати покупцям одноразові пластикові пакети.

Про це інформує NHK.

"Великі магазини роздрібної торгівлі в Таїланді перестали видавати покупцям целофанові пакети, що є частиною урядової програми зменшення пластикового сміття", - йдеться в повідомленні.

Як уточнюється, починаючи з 1 січня, припинили видавати покупцям одноразові целофанові пакети близько 25 тисяч магазинів Таїланду, включно із супермаркетами.

За даними NHK, Таїланд щороку використовує близько 45 мільярдів целофанових пакетів. Уряд країни звернувся до громадян із закликом припинити користуватися ними.

Як повідомлялося, в листопаді 2019 року Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт "Про обмеження обігу пластикових пакетів на території України". Його підтримали 365 народних депутатів.

Документ пропонує заборонити розповсюдження пластикових пакетів завтовшки до 50 мкм в об'єктах роздрібної торгівлі та ресторанного господарства з 1 січня 2022 року.