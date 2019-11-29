У Білорусі заборонять пластиковий посуд у кав'ярнях і ресторанах

У Білорусі з 2021 року заборонять використовувати і продавати одноразовий пластиковий посуд у закладах харчування.

Про це повідомляється на сайті міністерства антимонопольного регулювання Білорусі.

Як наголошується, постановою Ради Міністрів Республіки Білорусь внесені зміни до постанови "Про затвердження Правил продажу окремих видів товарів і здійснення громадського харчування та Положення про порядок розробки і затвердження асортиментного переліку товарів".

"Зокрема, цією постановою з 1 січня 2021 року встановлюється заборона на використання і продаж в об'єктах громадського харчування одноразового пластикового посуду, відповідно до переліку, що розробляється МАРТ", - йдеться у заяві.

Вимоги документа спрямовані на скорочення використання в об'єктах громадського харчування одноразового пластикового посуду: виробів і предметів, призначених для сервірування столу, прийняття і зберігання продукції громадського харчування і харчових продуктів, які за своїм функціональним призначенням не призначені для повторного використання протягом їх терміну служби (терміну придатності).

Перелік одноразового пластикового посуду буде визначений білоруським міністерством антимонопольного регулювання і торгівлі у тримісячний строк з дня офіційного опублікування постанови.

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Наразі міністерством проводиться аналіз ринку посуду в секторі громадського харчування з метою підготовки переліку одноразового пластикового посуду, використання і продаж якого буде заборонено в об'єктах громадського харчування.

Раніше повідомлялося, що Європарламент підтримав проєкт рішення про заборону з 2021 року використання в ЄС деяких виробів із пластику, включаючи одноразовий посуд.

23 вересня в Казахстані обмежили продаж пластикових пакетів.