Туреччина скоротила викиди парникових газів на 6 тонн, відмовившись від пакетів

Туреччині вдалося «заощадити» 150 тисяч тонн пластику завдяки скасовуванню в супермаркетах безкоштовних пакетів для пакування з 1 січня цього року.

Про це розповіли у Міністерстві навколишнього середовища та урбанізації, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"З 1 січня цього року показник використання поліетиленових пакетів на душу населення знизився на 77,27%, за 11 місяців, вдалося «заощадити» таким чином 150 тисяч тонн пластику та скоротити на 6 тонн викиди парникових газів", - повідомили в міністерстві.

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До введення заборони на безкоштовні пластикові пакети для пакування покупок (одноразові прозорі пакети лишаються безкоштовними) кількість становила 35 пакетів щомісяця на одну людину, після введення заборони ця кількість сягнула показника – 10 пакетів на місяць.

Окрім того, в країні було введено систему штрафів для тих, хто не виконує вказівки щодо скасовування надання безкоштовних пакетів. Загалом було зібрано штрафів на суму понад 121 тисячі турецьких лір (більш як $21 тисяча – ред.)

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У країні триває масштабна кампанія із захисту навколишнього середовища та зменшення шкоди завдяки зменшенню кількості використовуваного пластику, сортування та переробки сміття. Аеропорт «Стамбул», який є найбільшим в країні, оголосив, що до 2024 року прийде до рівня «нуль відходів». Нині показник перероблення відходів складає 35% зі 115 тонн відходів, які є результатом щоденної життєдіяльності аеропорту.