Американці заблокували військових РФ, які прямували до нафтового родовища у Сирії

Американські військові зупинили російських солдатів, які прямували до нафтового родовища Румейлан у Сирії.

Про це повідомляє Anadolu з посиланням на власні джерела.

Інцидент стався в суботу, 18 січня, на території, підконтрольній курдським військовим формуванням (американські союзники в регіоні). Солдати США попросили російських військових повернутися в район Амуда, який, як і нафтове родовище, знаходиться на північному заході провінції Ель-Хасака.

У результаті російські військові повернулися назад, бо американські солдати заблокували їм шлях. Агентство зазначає, що в районі Румейлан розташовується авіабаза США.

Нагадаємо: аналогічний інцидент стався 16 січня, коли росіянам не дали пройти курди.

Фото: АА